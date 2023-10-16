أردوغان يبحث مع الرئيس الإيراني التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي، التوتر المتصاعد في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن "الرئيسين تناولا في الاتصال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوتر المتصاعد بالمنطقة والخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحل".

وأكد الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، على أن "إنهاء الاشتباكات المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في أسرع وقت ممكن أمر مهم للسلام الإقليمي والعالمي".

وأفاد أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تجنب الخطوات التي تزيد من التوتر.

ولفت إلى أن الإقدام على خطوات إيجابية متبادلة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من شأنه أن يحمل معه الحل الدائم.

ولليوم العاشر، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، بالتزامن مع رفع وتيرة مداهمة قواتها مدن ومخيمات الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، حتى ظهر الاثنين، وفق بيانات رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3968 وأسرت نحو 200 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان قطاع غزة، الذي قطعت عنه إسرائيل المياه والكهرباء والوقود، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.