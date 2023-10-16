أردوغان يبحث مع رئيس وزراء اليونان آخر تطورات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، حسب تدوينة نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل أردوغان و ميتسوتاكيس وجهات النظر حول التطورات المثيرة للقلق، على رأسها انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة والاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية.

وذكر أردوغان أن تركيا بذلت وستواصل بذل قصارى جهدها لإنهاء الاشتباكات، "التي قد يتمخض عنها نتائج سلبية للغاية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تقوم دول المنطقة، إلى جانب الحفاظ على السلام، ببذل الجهود لوقف الاشتباكات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه رسالة إلى العالم في هذا الصدد.

وأوضح أنه سيكون من الصواب اتخاذ خطوات تقلل من ردود الفعل بدلا من تصعيدها، في أسرع وقت.