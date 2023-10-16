قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي أطلقتها تركيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، منعت خطر أزمة مجاعة عالمية من خلال ضمان شحن 33 مليون طن من منتجات الحبوب إلى الأسواق العالمية بفضل المبادرة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى برنامج "يوم الغذاء العالمي 2023"، الذي يعقد تحت شعار "الماء هو الحياة، والماء يعني الغذاء".

وأوضح أردوغان أن تركيا باعتبارها دولة تعاني من الإجهاد المائي، تسعى جاهدة لاستخدام مواردها بالطريقة الأكثر كفاءة.

وأضاف أن الحروب والصراعات الأخيرة التي شهدتها البقعة الجغرافية التي تقع فيها تركيا، أدت إلى تعميق أزمة الغذاء.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تواصل جهودها لتخفيف العبء عن المناطق المعرضة لخطر المجاعة، وخاصة إفريقيا.

وتابع: "لا نرى أي فرق بين حماية مياهنا وحماية وطننا، ولهذا الغرض قمنا كحكومة خلال السنوات الـ21 الماضية، بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة التي ستضمن الأمن المائي والغذائي لبلادنا".

وأردف أردوغان: "هذا العام، جددنا استراتيجيتنا وخطة عملنا لمكافحة الجفاف، وبالإضافة إلى الري الزراعي، فإننا نواصل جهودنا لتقليل كمية المياه المستخدمة في الصناعة والاستهلاك الفردي. وندعو مواطنينا والبشرية جمعاء إلى الاقتصاد في استهلاك المياه".

ولفت إلى أن البشرية تبتعد تدريجيًا عن نهج "القضاء على الجوع في عام 2030"، والذي يعد من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستطرد قائلاً: "بحسب معطيات منظمة الزراعة والغذاء فإن واحداً من كل 9 أشخاص في العالم يعاني من الجوع. ويتم إنتاج 127 طناً من الغذاء كل ثانية حول العالم، لكن يتم إهدار 21 طنًا منه، وهذا الرقم يكفي لإطعام 735 مليون شخص يعانون حاليًا من الجوع 4 مرات".

وأشار الرئيس أردوغان إلى ان إهدار الطعام يتسبب في استهلاك الموارد المائية بسرعة.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أن تركيا التي تعد من أكثر الدول سخاءً في العالم فيما يتعلق بالمساعدات التنموية، لن تتردد في تحمل المسؤولية لحل أزمة الغذاء والماء".