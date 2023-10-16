القنصل التركي في أربيل: بي كي كي متورط في تهريب المخدرات

انطلق في شمال العراق اليوم مؤتمر بعنوان "مكافحة المخدرات" بمشاركة القنصل التركي في أربيل مولود ياقوت ورئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني والعديد من ممثلي البعثات الأجنبية.

وقال القنصل التركي إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي متورط في تهريب المخدرات، وأن وجوده يشكل تهديدا لاستقرار العراق وإقليم الشمال.

وأوضح ياقوت أن التنظيم الإرهابي متورط بشكل مباشر في تهريب المخدرات، وأن جزءا كبيرا من الذين تم اعتقالهم في تركيا بسبب جرائم متعقلة بالمخدرات كانوا ينتمون إلى "بي كي كي" الإرهابي.

وأشار إلى وجود مجالات تعاون بين تركيا والعراق وحكومة الإقليم لإعاقة التنظيم وأنشطته في تهريب المخدرات.

بدوره، قال برزاني إن بعض الجماعات المسلحة متورطة في تهريب المخدرات في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأشار إلى أن تعاطي المخدرات يتزايد في المنطقة، مشددا على أهمية العمل المشترك مع دول الجوار لمواجهة هذا الخطر.