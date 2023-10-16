انطلاق شحنة مساعدات تركية إنسانية جديدة إلى ليبيا

استمرارا في تضميد جراح الليبيين الذين تعرضوا لواحدة من أكبر الكوارث في التاريخ في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت من ميناء ولاية إزمير التركية أمس الأحد شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا لإغاثة منكوبي الإعصار والسيول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر منصة إكس: "بجسر الخير الذي مددناه بتنسيق من آفاد، قمنا بتسليم عناصر البحث والإنقاذ، العديد من مواد المساعدات الإنسانية إلى ليبيا من خلال 4 طائرات و5 سفن".

وتابع: "واليوم (الأحد) غادرت ميناء آل سنجاق بإزمير مساعدات إنسانية جديدة بـ 850 طنا بغرض إيصالها إلى ليبيا".

وفي 10 سبتمبر الماضي اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ودمر الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الماضي، مئات العيادات والمشافي الطبية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مقتل 4333 شخصا بينهم 101 من العاملين الصحيين جراء الكارثة التي أسفرت أيضا عن 8500 مفقودا وفق بيان للمنظمة.