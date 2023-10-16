وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بحث فيه التطورات الأخيرة في فلسطين وفرص إطلاق سراح المدنيين.

وناقش فيدان مع هنية إطلاق سراح الرهائن المدنيين فيما تسعى تركيا جاهدة لإيجاد طريقة لتهدئة التوترات وسط الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة بسبب القصف والحصار العشوائي الذي تفرضه إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أجرى فيدان أيضًا مكالمات هاتفية مع نظرائه الروسي والعماني والباكستاني.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن فيدان ناقش بشكل منفصل التطورات في إسرائيل وفلسطين والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالإضافة إلى الوضع الإنساني مع نظيره العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية يوم الاثنين إن فيدان ولافروف تحدثا هاتفيا وناقشا تطورات الصراع بين إسرائيل وفلسطين. وأضاف المصدر أنه تم أيضا مناقشة الهجمات الإسرائيلية على غزة.

أجرى فيدان مكالمات هاتفية وقام بعدة زيارات ركزت بشكل خاص على الصراع منذ اندلاعه في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتواصل فيدان مع الجهات الفاعلة الإقليمية بدءًا من قطر والمملكة العربية السعودية إلى مصر، التي زارها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني ووزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأمريكي وكبار الدبلوماسيين من أوروبا.