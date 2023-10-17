البرلمان التركي يصادق على تمديد نشر القوات في العراق وسوريا لمدة عامين آخرين

صادق البرلمان التركي اليوم على تمديد مهام القوات المسلحة في العراق وسوريا عامين إضافيين، وةفق المذكرة الرئاسية التي أرسلت إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتنص المذكرة على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وأوضحت المذكرة أن التطورات والاشتباكات هذه على الحدود البرية الجنوبية، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.

وأكدت إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والسورية واستقرارهما ووحدتهما الوطنية.

وجاء أيضاً في المذكرة: "إن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كي كي وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وأضافت: "التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كي كي/ بي واي دي ـ واي بي جي، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.