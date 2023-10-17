الرئاسة التركية: يجب إيقاف قصف غزة

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الثلاثاء، ضرورة إيقاف قصف قطاع غزة، وأن يتوقف العنف ضد المرضى والمسنين.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر) تعليقاً على قصف إسرائيل مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وشدد ألطون على أن قصف المستشفيات جريمة خطيرة، وأن قتل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية تجاوز للحدود، مبينا أن استهداف المدنيين هو تكتيك إرهابي واضح.

وقال: "الهجمات عديمة الضمير مثل تلك التي تعرض لها المستشفى المعمداني في غزة غير مقبولة، وعانى المدنيون الأبرياء الذين يقدر عددهم بالآلاف بما فيه الكفاية، يجب وضع حد لهذا".

وأضاف: "كما قال رئيسنا رجب طيب أردوغان، يجب على العالم كله أن يجتمع لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، ويتم استهداف المدنيين والنساء وهذا عمل همجي".

وأكد ألطون وجوب أن توقف إسرائيل فورا المجازر التي ترتكبها ضد الأهداف المدنية، مضيفا: "يجب أن يتوقف العنف ضد المرضى والمسنين ويجب إيقاف قصف غزة، على العالم أن يصحو ويضع حدا لسفك الدماء".