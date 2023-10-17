نائب وزير الخارجية التركي يعقد اجتماعات في أثينا في إطار الأجندة الإيجابية بين البلدين

عقد براق أقتشابار نائب وزير الخارجية اجتماعا مع نظيريه اليونانيين كوستاس فراغويانيس وألكساندرا بابادوبولو في العاصمة أثينا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "عقد نائب الوزير أقتشابار ونظيره اليوناني فراغويانيس اجتماعاً في أثينا أمس (الاثنين) على ضوء المناخ الإيجابي للاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة بين تركيا واليونان، وتماشيا مع تكليفات قادة البلدين وخريطة الطريق المتفق عليها من وزيري خارجية البلدين".

وأشار البيان إلى أن الجانبين عقدها اجتماعهما الخامس حول خطة العمل المشتركة في إطار الأجندة الإيجابية بين البلدين، مضيفًا: "أكد الجانبان أن الأهداف المشتركة للأجندة الإيجابية للاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى المقرر عقده في مدينة سالونيك يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل تتمثل في ضمان مخرجات ملموسة في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة والنقل والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والضمان الاجتماعي والصحة والشباب والتعليم والرياضة".

وذكر البيان أن اجتماع أقتشابار وبابادوبولو بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، مبينًا أن الجانبين اتفقا على تحديد مجالات الاتفاق والتعاون على المستويين الثنائي والدولي بالاستناد إلى المناخ الإيجابي الموجود.

أكد أن الطرفين استعرضا "قنوات الحوار القائمة، بما في ذلك تدابير بناء الثقة والاجتماعات الاستكشافية"، وقال: "وفي هذا السياق اتفق الطرفان على مواصلة قنوات الحوار من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك".