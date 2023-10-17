وزارة الخارجية التركية تدين القصف الإسرائيلي على المستشفى في غزة بأشد العبارات

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة وأعربت عن استيائها البالغ لمقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، "نشعر بغضب كبير لمقتل مئات الفلسطينيين وإصابة عدد مماثل نتيجة لاستهداف مستشفى في غزة اليوم، وندين هذه الهجمات الوحشية بأشد العبارات".

وأضافت: "نتمنى الرحمة لأشقائنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات والشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت أنه "لا مفر من محاسبة العقلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر وتهاجم المستشفيات والمدارس أمام القانون الدولي والضمير الإنساني".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بـ"عدم توفر كافة التفاصيل" حتى الآن بشأن ما حدث في المستشفى، وفقا لهيئة البث الحكومية.