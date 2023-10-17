وزير الخارجية التركي: حرب غزة قد تفرز حروباً أكبر أو سلاماً تاريخياً

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة "والتي قد تتسبب باندلاع حروب أكبر، قد ينتج عنها أيضا سلام تاريخي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب بالعاصمة بيروت التي يزورها حالياً.

وقال في هذا السياق: "هذه الحرب (في غزة) التي قد تتسبب باندلاع حروب أكبر قد ينتج عنها أيضا سلام تاريخي، ورئيسنا (أردوغان) يؤمن بإمكانية إحلال سلام تاريخي".

وأوضح فيدان أنّ القوى المهيمنة بقوة إعلامها أنست العالم منذ فترة طويلة طبيعة المشكلة بين إسرائيل وفلسطين، "وحان وقت وضع حد لذلك".

وأردف: "حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأكد أن تركيا "دولة قوية وذات خبرة وماض عريق"، معرباً عن أمله في الالتفات إلى تحذيراتها.

وقبل ظهر اليوم الثلاثاء، وصل إلى مطار بيروت الدولي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في زيارة تستمر ساعات عدة يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في إطار جهود دولية للحؤول دون توسع الحرب إلى لبنان.