وزير الصحة التركي يبحث مع "الصحة العالمية" تنسيق إرسال المساعدات إلى غزة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن الوزارة بدأت التحرك لتقديم خدمات صحية في غزة، وأنها تواصل في هذا الصدد المحادثات مع منظمات الصحة الدولية.

وأوضح الوزير التركي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر) أنه بحث مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية، المساعدات الممكن إرسالها إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه بعد "الهجوم البشع على المستشفى المعمداني الأهلي في غزة"، أجرى اتصالات هاتفية مع العديد من المسؤولين الدوليين، بما فيهم كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية.

وأكد على أن النقطة الأبرز في محادثاته تركزت على أنه "لا يمكن قبول استهداف المؤسسات التي تخدم الصحة البشرية بأي ظروف أو بأي مبرر كان".

ولفت إلى استعداد بلاده "لإرسال مستشفى عائم إلى المنطقة أو إنشاء مستشفيات ميدانية في غزة أو بالقرب من معبر رفح لتقديم خدمات صحية لإخواننا الفلسطينيين".

وأردف أنه تناول مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا هانز كلوغ، ضرورة دعم خدمات الصحة في المنطقة بشكل عاجل وحاسم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون معها في هذا الخصوص.

وشدد على المسؤولية التاريخية للصحة العالمية في هذا الصدد، مضيفا أن "مدير مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري، استقبل وجهات النظر التركية بشكل إيجابي خلال الاتصال".

والثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للأناضول، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.