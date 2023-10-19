حدادا على أرواح شهداء فلسطين.. تنكيس الأعلام الوطنية في تركيا

نكست الأعلام في جميع دوائر الدولة في تركيا اليوم الخميس، حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لا سيما ضحايا مشفى الأهلي.

وشمل تنكيس الأعلام كافة المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى البعثات التركية والسفارات في الخارج.

والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام، لأجل الضحايا الفلسطينيين الذي يسقطون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال: "تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام، احتراما لآلاف شهدائنا في فلسطين ومعظمهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء".