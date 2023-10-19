وزير الصحة التركي يبحث مع نظيره الأردني المساعدات الطبية لغزة

بحث وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، ونظيره الأردني فراس إبراهيم الهواري، ملف المساعدات الطبية لقطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين قوجة والهواري، بحسب منشور للوزير التركي عبر منصة "إكس" (تويتر)، الخميس، أوضح فيه أنه يواصل محادثاته مع نظرائه فيما يخص الهجمات على مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف أنه اتفق مع نظيره الأردني على بدء المفاوضات بين البلدين من أجل التخطيط والتنسيق للمساعدات الصحية في غزة.

وفيما يخص لقاءاته مع نظرائه ومسؤولي منظمة الصحة العالمية، قال إنه عرض عليهم "التعاون والتنسيق من أجل مساعدة أشقائنا الفلسطينيين".

وأردف: "وفي هذا الصدد، أبلغت نظيري الأردني، كما في اجتماعاتي الأخرى، أننا على استعداد لإنشاء مستشفى ميداني، ونقل الجرحى جوا إلى بلدنا لإجراء مزيد من الفحص والعلاج عند الضرورة، ودعم الطواقم الطبية، وإرسال الإمدادات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية".

وأفاد أن وزير الصحة الأردني شكر تركيا على موقفها ومقترح التعاون، مضيفا أنهما اتفقا على بدء المشاورات بين مسؤولي الجانبين عبر الإنترنت لبحث التخطيط والتنسيق في مجالات التعاون الممكن تنفيذها ميدانيا.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على التنسيق مع فرعي منظمة الصحة العالمية في تركيا والأردن.

وأكد قوجة أن 4 مستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة، وأن المراكز الطبية لا تقدم خدماتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، مشيرا إلى حظر إيصال المساعدات الطبية والأدوية إلى غزة.

يذكر أن تركيا أرسلت مساعدات إنسانية موجهة للمدنيين في قطاع غزة، وصلت عبر ثلاث طائرات إلى مطار العريش في مصر، وسيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".