شحن طائرات إف-16 تركية إلى أذربيجان للمشاركة في تمرين عسكري مشترك

وصلت طائرات حربية تركية من طراز إف-16 إلى أذربيجان للمشاركة في تمرين عسكري مشترك بين جيشي البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم أن مقاتلات تركية من طراز إف-16 ستشارك في تمرين باسم "مصطفى كمال أتاتورك 2023" تقام بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

وأشارت إلى أن التمرين يجري في الفترة 23-25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في العاصمة باكو، وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم في أذربيجان، ومناطق محررة في إقليم قره باغ.

وتحتفل تركيا في 29 أكتوبر الحالي، بالذكرى السنوية الـ 100 لتأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك.