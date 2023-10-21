المملكة العربية السعودية تدرج تركيا في نظام التأشيرة الإلكترونية

أدرجت المملكة العربية السعودية تركيا ضمن قائمة الدول التي تمنح رعاياها تأشيرة إلكترونية لدى زيارة المملكة لأغراض سياحية.

وأفادت قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، السبت، إن السعودية ضمت تركيا إلى القائمة اعتبارا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لافتة أنه كان على الرعايا الأتراك سابقا الحصول على "لصاقه تأشيرة" لدى زيارة السعودية لأغراض سياحية.

وأوضحت أنه يمكن لحاملي جوازات السفر التركية التقديم على طلب التأشيرة السياحية لأغراض "السياحة والعمل والعمرة وزيارة الأقارب" من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرة السعودية أو لدى وصولهم المطارات السعودية أو الممثليات السعودية في تركيا.

ولفتت إلى أنه يمكن للرعايا الأتراك الحصول على تأشيرة "دخول لمرة واحدة" أو "دخول متعدد"، حيث تخولهم للإقامة في المملكة 90 يوما خلال 365 يوما.

وأكدت أن "التأشيرة الإلكترونية لا تشمل فريضة الحج، حيث ستخول التأشيرة الإلكترونية لحاملها زيارة المدن الواقعة خارج المناطق المقدسة فقط في موسم الحج".

وفيما يخص مواطني السعودية، قالت الوزارة إنه يمكنهم من أجل زيارة تركيا الحصول على تأشيرة لصاقه من البعثات التركية أو التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة لصاقه لدى وصولهم أي مطار تركي.