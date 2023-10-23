انطلاق مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2023" العسكرية التركية الأذربيجانية

انطلقت اليوم مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2023" العسكرية المشتركة بين القوات التركية والأذربيجانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المناورات الجارية في العاصمة باكو ونخجوان والمناطق الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، تأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأشار البيان إلى مشاركة 3 آلاف عسكري ونحو 130 دبابة ومدرعة و100 مدفعاً و20 مقاتلة ومروحية في المناورات.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المناورات هو تعزيز التفاعل والتنسيق بين جيشي البلدين.

ولفت البيان إلى أن المناورات ستستمر حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.