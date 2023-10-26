أردوغان لبابا الفاتيكان: الهجمات الإسرائيلية على غزة "وصلت حد المجزرة"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان فرنسيس، الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة "وصلت حد المجزرة".

وبحث الرئيس التركي مع الزعيم الروحي للمسيحيين الكاثوليك ورئيس دولة الفاتيكان، خلال الاتصال، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في غزة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية.

وأوضح أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لا مكان لها في أي نص مقدس، و"وصلت حد المجزرة".

وأشار أن تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة هو وصمة عار على الإنسانية، وأن على جميع الدول أن ترفع صوتها ضد هذه المأساة الإنسانية.

وأكد الرئيس التركي أن "إحلال السلام الدائم في المنطقة التي تحتضن الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وأن على الجميع تقديم دعم فعال لجهود إيصال المساعدات دون انقطاع إلى المدنيين الأبرياء.

والأربعاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تنظيم "مؤتمر سلام فلسطيني ـ إسرائيلي دولي" تشارك فيه جميع الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة.