أردوغان يستقبل نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف في أنقرة

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن رغبته في رؤية تركمانستان عضوا أساسيا في منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أود التأكيد أننا نريد رؤية تركمانستان العضو المراقب في منظمة الدول التركية، عضوا أساسيا في مجلس عائلتنا".

وأشار إلى تشابه في وجهات النظر بين بلاده وتركمانستان حول العديد من القضايا، وأن التطورات الراهنة في العالم كشفت عن أهمية الوحدة تحت مظلة منظمة الدول التركية.

وأوضح أن العلاقات القائمة على التاريخ المشترك واللغة والدين والثقافة المشتركة، تتعزز يوما بعد يوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.

وذكر أردوغان أنه تبادل وجهات النظر مع بردي محمدوف بشأن القضايا الراهنة التي تواجهها المنطقة، وخصوصا قطاع غزة.

وتابع: "تعد تركمانستان من الدول الرائدة في منطقتنا والعالم من حيث موارد الطاقة. وفي الظروف الحالية، اكتسبت إمدادات الغاز الطبيعي التركمانستاني إلى تركيا ومنها إلى الأسواق العالمية، قيمة استراتيجية خاصة".

وأردف: "العلاقات الاقتصادية والتجارية كان لها حيز مهم في محادثاتنا اليوم، لا سيما أن الشركات التركية العاملة في تركمانستان نفذت مشاريع بقيمة أكثر من 50 مليار دولار حتى الآن".

وذكّر أردوغان أن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال تركمانستان، مبينا أن الأخيرة حققت نجاحا كبيرا في مدة قصيرة بعد نيل استقلالها، وذلك بفضل قيادة بردي محمدوف، والرؤية الحكيمة للزعيم قربان قولي بردي محمدوف.