البنك المركزي التركي يرفع مجددا سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس

رفع البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) يوم الخميس سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 500 نقطة أساس من 30% إلى 35% تماشيًا مع توقعات السوق، مما يؤكد مجددًا حملة دورة التشديد النقدي بعد التحول في سياسات الاقتصاد التركي.

هذا خامس رفع لسعر الفائدة من جانب البنك خلال بضعة أشهر.

وقال البنك إن لجنة السياسة النقدية التابعة له "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن".

كما أعلن عن مزيد من هذه التحركات "في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وبعد سنوات من اتباع سياسة فضفاضة، عكس البنك المركزي مساره بعد انتخابات مايو وبدأ في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، الذي وصل إلى 61.5٪ في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات 20 اقتصاديًا في استطلاع أجرته رويترز لسعر الفائدة 35%، ارتفاعًا من 30% السابقة. وتوقع أربعة اقتصاديين زيادة بمقدار 250 نقطة أساس، وتوقع أحدهم رفعًا بمقدار 300 نقطة أساس.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة الأناضول هذا الأسبوع ارتفاعًا بمقدار 500 نقطة من البنك.

وكان متوسط التوقعات لدى 27 مؤسسة مشاركة في استطلاع بلومبرج إتش تي هو أن سعر الفائدة سيرتفع بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35% في أكتوبر.

وبعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو/أيار، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين حكومة جديدة، تضم اثنين من المصرفيين البارزين، محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش، الذي عاد كوزير للمالية، وحافظ جاي إركان الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي.

أطلقت الإدارة الاقتصادية الجديدة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد. وارتفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 2650 نقطة أساس منذ يونيو.

وحذر البنك في تقريره من أن "المسار القوي للطلب المحلي، وثبات تضخم الخدمات، وتدهور توقعات التضخم لا يزال يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم"، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام قريبا من المستوى المتوقع.