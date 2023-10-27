وزارة الدفاع التركية: لا مأمن للإرهابيين لا في شمال العراق ولا في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين شمالي العراق وسوريا، كما أعلنت في بيان اليوم مؤكدة أن "الإرهابيين ليسوا في مأمن لا في شمال العراق ولا في شمال سوريا".

وأوضح البيان أن الجيش التركي يواصل عملية "المخلب - القفل" بنجاح شمال العراق، وأنه حيّد إرهابيين اثنين في نطاق العملية هناك.

كما أعلنت الوزارة في البيان ذاته، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي بي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وكانت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".