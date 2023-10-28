أردوغان: الغرب أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الغرب هو "أكبر مسؤول عن المذبحة" التي يتعرض لها قطاع غزة الفلسطيني في الوقت الراهن.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له في "تجمع فلسطين الكبير" الجماهيري الحاشد في مطار أتاتورك بإسطنبول: إن من كانوا يبكون على المظالم في أوكرانيا ويذرفون "دموع التماسيح" يصمتون اليوم حيال ما يجري في غزة.

وشدد على أن "الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت".

وأكد أردوغان أن "الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب".

وتابع الرئيس التركي: "الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة".

وأردف: "إننا لا نقوم هنا بالتنديد بالمجزرة الحاصلة في غزة فحسب، بل نقوم أيضا بالدفاع عن استقلالنا ومستقبلنا".

وقال: "تجمعنا لأجل غزة ونشعر بالقلق إزاء مشاكل إخواننا وأخواتنا، و قلوبنا تحترق من أجل غزة وسنصرخ بأعلى صوتنا للعالم اليوم".

وأضاف: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".

أردوغان لإسرائيل: سنعلن للعالم أجمع أنك مجرمة حرب

وقال أردوغان إن تركيا عازمة على إعلان إسرائيل "مجرمة حرب" للعالم أجمع.

وأضاف: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".

وتابع الرئيس أردوغان: "إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب، ونعمل على ذلك".

وشدد على أن "ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة، إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية".

وأوضح أن "إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل الناس، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح: 'نحن نعرف القتل جيدا'، لكنكم ستدفعون ثمن ذلك باهظا".

وقال مخاطبا الإسرائيليين: "ثقوا تماما أنكم وأطفالكم سوف تحتاجون إلى تركيا في المستقبل مثل أجدادكم".

وأردف أردوغان: "تعالوا واستمعوا لمطالبنا وندائنا بإيصال المساعدات الإنسانية وتأسيس السلام وفتح أبواب الحوار".

صمود أهل غزة "ملحمة مجيدة"

وأكد الرئيس أردوغان أن التاريخ سيكتب صمود أهل قطاع غزة الفلسطيني كـ"ملحمة مقاومة مجيدة"، وأنه "لا غالب إلا الله".

وقال: "الموقف المفعم بالوقار والصمود والإيمان الذي أبداه أهل غزة على الرغم من هذا المشهد المزري، سيُكتب في التاريخ كملحمة مقاومة مجيدة".

وأضاف: "قلوبنا تحترق من أجل غزة وسنصرخ بأعلى صوتنا للعالم اليوم".

وتابع أردوغان: "تجمّعنا لأجل غزة ونشعر بالقلق إزاء مشاكل إخواننا وأخواتنا".

وأردف: "كنت قد قلت سابقا إن حماس ليست تنظيما إرهابيا، إسرائيل انزعجت كثيرا من هذا".

وأكمل: "لم نكن نتوقع أي شيء آخر على أي حال، وكنا نعلم أنكم سوف تنزعجون وتقولون ما قلتم، ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".

واستطرد: "إن شاء الله ماذا نقول؟ لا غالب إلا الله. نحن آمنا ومؤمنون بهذا، فلا غالب إلا الله".

وزاد: "لذلك، نحن هنا لا ندين المجزرة في غزة فحسب، ولا نقوم هنا بالتنديد بالمجزرة الحاصلة في غزة فحسب، بل ندافع أيضا عن استقلالنا ومستقبلنا".

ولفت الرئيس التركي إلى مشاركة نحو 1.5 مليون شخص في "تجمع فلسطين الكبير" الذي أقيم اليوم بمدينة إسطنبول.