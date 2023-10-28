الرئيس التركي: على إسرائيل أن تخرج فوراً من "حالة الجنون"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إسرائيل للخروج فوراً من "حالة الجنون" ووقف هجماتها على قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.

وأضاف: "على إسرائيل أن تخرج فوراً من حالة الجنون وتوقف هجماتها".

واختتم بالقول: "أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

والليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه لمدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع محاولته التوغل براً، وقال جيش الاحتلال في بيان، السبت، إن نحو 100 طائرة حربية استهدفت 150 "هدفا تحت الأرض" شمالي قطاع غزة.