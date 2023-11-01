إعفاء فئات من مواطني تركيا ومصر من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء بعض الفئات من مواطني تركيا ومصر من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية.

جاء ذلك وفق قرار رسمي نشرته حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت إنه جاء "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وذكر القرار أنه "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية".

وبخصوص تركيا، أعفى قرار رئيس الوزراء الليبي من التأشيرة "الأطفال دون سن الثامنة عشر والرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق".

أما مصر فقد أعفى القرار "الأطفال دون سن الثامنة عشر والرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق والنساء بجميع الفئات العمرية".

يشار أن تركيا أصدرت في 2019 قرارا أعفت بموجبه المواطنين الليبيين دون سن 16 وفوق سن 55 من حملة جواز السفر العادي، من التأشيرة المطلوبة لغرض السياحة.