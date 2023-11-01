وزير الخارجية التركي يبحث الأوضاع في غزة مع نظيريه الأردني واليوناني

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي واليوناني يورغو غيرابيتريتيس، آخر المستجدات في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، الأربعاء، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن فيدان تناول مع نظيريه الأردني واليوناني المستجدات في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، ردا على "الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، فيما شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.

ومنذ ذلك اليوم يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.