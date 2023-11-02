أردوغان يلتقي عدداً من الزعماء المشاركين في قمة منظمة الدول التركية بأستانة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لقاءات منفصلة مع كل من نظيره القرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وجرى لقاء أردوغان وجباروف بعيداً عن عدسات الصحفيين، على هامش القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية، بحسب وكالة الأناضول.

كما وذكرت الوكالة أن أردوغان التقى أيضاً، الخميس، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في فندق ريكسوس بريزيدنت أستانة.

والخميس، وصل الرئيس أردوغان، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانة للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية التي ستعقد تحت شعار "العصر التركي" على مدى يومين.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربييف الدولي رئيس الوزراء الكازاخي علي خان اسماعيلوف والسفير التركي مصطفى كابوجو.

ويرافق الرئيس كل من وزيري الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والتجارة عمر بولات، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

كما يرافق الرئيس إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية، وفخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية.

وستعقد القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية تحت شعار "العصر التركي"، حيث سيناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات اقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.