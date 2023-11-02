بدء تنفيذ مشاريع الدعم التقني للطلاب الأتراك اعتباراً من بداية نوفمبر

من المقرر أن يستفيد الطلاب الأتراك من التزام الرئيس رجب طيب أردوغان بتوفير الدعم التقني لطلاب الجامعات، الذي وعد به خلال انتخابات 14 مايو/أيار، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، كما أُعلن رسمياً في الجريدة الرسمية مؤخراً.

وسيتم توفير دعم الأجهزة التكنولوجية لمرة واحدة، ودعم الإنترنت لمدة عام، لكل طالب تعليم عالي من مواطني الجمهورية التركية، باستثناء طلاب التعليم المفتوح الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً اعتباراً من تاريخ الشراء.

وسيحصل كل طالب مؤهل على ما يصل إلى 5.500 ليرة تركية لدعم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 9.500 ليرة تركية. ويمثل هذا الدعم حوالي 44.4% من سعر السوق للهواتف المحمولة و16.7% لأجهزة الكمبيوتر.

وتُستبعد مشتريات الأجهزة المستعملة من نطاق الدعم.

وسيحصل الطلاب أيضاً على حصة بيانات شهرية مجانية تبلغ 10 جيغا بايت لمدة 12 شهراً، وستكون متاحةً من خلال مشغل شبكة الهاتف المحمول المفضل لديهم. وتُحدد تفاصيل تنفيذ برامج الدعم هذه من قبل الوزارات المعنية.

ويمكن استخدام دعم الإنترنت من خلال خط مسجل تحت اسم الطالب المعني حيث جاء في تفاصيل البيان المنشور:

"يجب أن يتم استخدام أجهزة الهاتف المحمول المكتسبة من خلال هذا الدعم حصرياً من قبل المستفيد لمدة عامين على الأقل بعد تاريخ استلام الدعم. وفي حال تم تحديد أي انتهاكات للشروط المحددة أو الاستخدام غير المنتظم للدعم، يُسترد المبلغ المدعوم من المستفيد، مع الفوائد المحسوبة على أساس فائدة التأخير المحددة في المادة 51 من قانون إجراءات تحصيل المستحقات العامة تاريخ 21/7/1953 ذو الرقم 6183، ابتداءً من تاريخ السداد".

وسيُغطى الدعم المقدم في نطاق القرار، من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الشباب والرياضة.

كما ستحدد وزارة الشباب والرياضة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتنفيذ بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الخزانة والمالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة النقل والبنية التحتية ومديرية الاستراتيجية والموازنة ومجلس التعليم العالي.