قورتولموش: داعمو إسرائيل مسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الخميس، إن الإدارة الإسرائيلية ليست وحدها المسؤولة عن "الإبادة الجماعية" في غزة، بل أيضا من يدعمها ويساندها.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش في العاصمة سراييفو.

ولفت قورتولموش إلى أن 2.3 مليون شخص يعيشون تحت الحصار في غزة.

وأضاف: "المدينة تدمر بالكامل، ومات قرابة 10 آلاف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال".

وتابع رئيس البرلمان التركي: "ليست الإدارة الإسرائيلية وحدها المسؤولة عن هذه الإبادة الجماعية في غزة، بل أيضا من يدعمها ويساندها".

وزاد: "القوة الأكبر التي تقف وراء العدوان الإسرائيلي لا تكمن فقط في الدعم السياسي الذي تقدمه لهم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، بل أيضا في كون العالم الإسلامي ممزقا ومشتتا ويفتقر إلى المبادرة".

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.