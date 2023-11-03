الرئيس التركي: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوماً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما "يشهد جريمة ضد الإنسانية" مؤكداً أنه "لا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية".

وجاء تصريح أردوغان في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة.

ولفت إلى أن "مأساة إنسانية غير مسبوقة تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع، حيث تتعرض المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين للقصف، ويتم قتل الأطفال الأبرياء بوحشية".

وأضاف: "ليس هناك مفهوم يمكن أن يفسر هذه الوحشية أو يبرر ما نشهده منذ 7 أكتوبر، وبعبارة صريحة وواضحة، غزة تشهد جريمة ضد الانسانية منذ 28 يوما كاملة".

وأشار إلى أن تركيا اتخذت موقفا مبدئيا وإنسانيا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، ولطالما أعربت في كل فرصة عن رفضها للأعمال التي تستهدف المدنيين.

وأردف الرئيس التركي: "أولويتنا إرساء وقف إطلاق نار إنساني على وجه السرعة".

وقال: "نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.

ونوه بأن تركيا أرسلت حتى الآن 10 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى المنطقة (تمهيدا لإيصالها إلى غزة) وأنها ستواصل إرسال المزيد.

وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط.

وأضاف: "الموقف الذي سنتخذه بصفتنا منظمة الدول التركية سيشكل نموذجا للمنظمات الأخرى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 143 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وصباح الخميس، انطلقت القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية على مستوى القادة، الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

واستقبل الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله إلى قصرأكوردا الرئاسي.

والتقط الزعماء صورة جماعية قبيل انطلاق القمة، التي تعقد تحت شعار "العصر التركي".

وضمت الصورة الجماعية رئيس البلد المضيف توكاييف، والرئيس أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وقرغيزستان صدر جباروف.

وأيضا رئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني الرئيس السابق للبلاد "قربان قولي بردي محمدوف"، ورئيس وزراء المجر فيتكور أوربان."

وتعقد القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، حيث سيناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات اقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.