فيدان يدعو منظمة الدول التركية لفك العزلة عن جمهورية شمال قبرص

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن التعاون مع العالم التركي أصبح مؤسسياً ويتعمق بشكل متزايد، مشدداً على ضرورة وقوف دول المنظمة معاً ضد العزلة غير العادلة وغير الإنسانية المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة والذي انعقد في وقت سابق من اليوم في أستانة عاصمة كازاخستان، قبيل انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لزعماء دول المنظمة.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة لأناضول، فإن فيدان قال في اجتماع وزراء الخارجية "علينا أن نقف معًا ضد العزلة غير العادلة واللاإنسانية المفروضة على الشعب القبرصي التركي"، داعيا إلى دعم جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان في معرض حديثه عن بالتطورات الأخيرة في إقليم قره باغ الأذري، فيما لفت الانتباه في حديثه أيضًا إلى المأساة الإنسانية المستمرة في غزة.

وأشار فيدان إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تتمتع بإمكانات كبيرة، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل.

وأفاد "سعداء للغاية بالمأسسة السريعة وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية"، مشددا على أهمية بذل الجهود لجعل الممر الأوسط (طريق تجاري بين آسيا وأوروبا) أكثر جاذبية للاستثمار ونقل موارد بحر قزوين، وخاصة الغاز الطبيعي التركماني، إلى تركيا وأوروبا.

كما تطرق فيدان للهجمات الإسرائيلية على غزة بالقول إن "المذبحة الوحشية للمدنيين فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة أمر غير مقبول".

وأكد "ينبغي إعلان وقف إطلاق النار غير المشروط في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تصل المساعدات إلى غزة دون انقطاع".

وتعقد القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، الجمعة، حيث يناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات اقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.