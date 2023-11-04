بعد إسرائيل والأردن.. بلينكن يزور تركيا يومي الأحد والاثنين

يزور الوزير أنتوني بلينكن تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط الحرب المتصاعدة على غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية السبت.

ويزور بلينكن الأردن السبت لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل الجمعة وهو يعقد حاليا إجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويحاول بلينكن الدعوة إلى إنقاذ المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

كما يناقش الوزير الأميركي "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، في ظل مخاوف المجتمع الدولي من تصعيد الصراع، بحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الصحفي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملاً، بحسب الوفد المرافق له.

وفي أنقرة، سيناقش رئيس الدبلوماسية الأمريكية أيضًا مسألة أوكرانيا والانتهاء من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي عرقلته تركيا منذ فترة طويلة، وفقًا للمصدر نفسه.

وكان الرئيس التركي قد قدم مؤخراً إلى البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد سبعة عشر شهراً من الجمود، لكن العملية لم تكتمل بعد.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الهجوم مع إسرائيل.