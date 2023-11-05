وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد أن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لم تتغير

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أن ليس هناك "تغيّرات" في العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة، تعليقا على استدعاء أنقرة سفيرها لدى تل أبيب، شاكر أوزكان طورونلار، للتشاور، وعلى الموقف التركي من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصرة.

وأوضح "حياة"، في تصريحات له، الأحد، لصحيفة "يديعون أحرنوت" العبرية: "يجب علينا التفكير مجددا حول كيفية الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأزمة".

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفير أنقرة لدى تل أبيب شاكر أوزكار طورونلار، للتشاور بسبب "عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار، ومواصلته الهجمات على المدنيين".

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما قتل أكثر من 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة "حماس" ما يزيد عن 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.