وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والأردني آخر التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي هاتفيا التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، أن فيدان تناول في اتصال هاتفي مع نظيره المصري شكري، الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل دون انقطاع.

وتبادل الوزيران الآراء حول ما يمكن فعله لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

كما تناول فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني الصفدي، أيضا سبل وقف الهجمات ضد المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار في المنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما قتل 151 فلسطينيا واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.