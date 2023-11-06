تنظيم مظاهرة في أنقرة احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لتركيا

نظم اتحاد الشباب التركي مظاهرة للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأنقرة.

وتجمعت المظاهرة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية التركية في العاصمة.

وردد المتظاهرون هتاف "بلينكن القاتل انصرف من تركيا".

وفي وقت سابق التقى بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تركيا بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة إلى إسرائيل.

وفي العاصمة الأردنية عمان بحث بلينكن مع نظرائه من مصر والسعودية والإمارات وقطر بالإضافة إلى الأردن، الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية بزيارة مفاجئة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ثم توجه بلينكن إلى قبرص الرومية التقى فيها رئيس إدارتها نيكوس خريستودوليدس.

وزار بعدها العاصمة العراقية بغداد بحث خلالها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسيول ونيودلهي.