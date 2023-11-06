وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الأمريكي في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة أنقرة التي وصلها باكرا اليوم.

ظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر وزارة الخارجية التركية، قبل عقد اجتماعهما.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تركيا بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة إلى إسرائيل.

وبحث خلال جولته مع نظرائه في الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية بزيارة مفاجئة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ثم توجه بلينكن إلى قبرص الرومية التقى فيها رئيس إدارتها نيكوس خريستودوليدس.

وزار بعدها العاصمة العراقية بغداد وبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسيول ونيودلهي