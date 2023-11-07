جهاز الاستخبارات التركي يعلن تحييد مسؤولة في "بي كي كي" شمالي العراق

نفذ جهاز الاستخبارات التركية عملية أمنية في منطقة هاكورك شمال العراق تمكنت خلالها من تحييد المدعوة عائشة أرسلان من تنظيم "بي كي كي/كي جي كي" الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، الثلاثاء، إن الاستخبارات تعقبت عائشة أرسلان الملقبة بـ" تكوشين جزرة" التي انضمت إلى التنظيم في 2004 ونشطت ضمن "واي بي جي/بي واي دي" الذراع السوري لـ"بي كي كي" خلال 2014.

وأوضحت أن الاستخبارات نجحت في تحييد أرسلان المسؤولة عن منطقة هاكورك إثر عملية أمنية فيها.

و"بي كي كي" (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.