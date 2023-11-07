حظر بيع منتجات شركات داعمة لإسرائيل في المطاعم والمقاهي داخل البرلمان التركي

تضامناً مع غزة، قرر البرلمان التركي حظر بيع منتجات شركات داعمة لإسرائيل في المطاعم والمقاهي داخل حرمه، بسبب الحرب على القطاع.

وأفادت رئاسة البرلمان في بيان الثلاثاء، بقرار دعم التوجه المجتمعي لمقاطعة منتجات وبضائع الشركات التي أعلنت صراحة دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب مجازر بحق الأبرياء في غزة.

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، لن يتم بيع منتجات الشركات الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، في المطاعم والمقاهي داخل حرم البرلمان ومرافقه.

والجمعة الماضي، أعلنت عدة بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة، في إطار حملة المقاطعة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، إضافة إلى مقتل 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.