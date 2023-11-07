وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره البيلاروسي في أنقرة

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك في العاصمة أنقرة اليوم، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها في منصة "إكس".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقده الوزيران صباحا.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الوزيرين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية المأساة الإنسانية في قطاع غزة بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وشدد فيدان على أن إسرائيل لن تستطيع تحقيق الأمن من خلال العنف، مضيفا: "لا يمكن البقاء صامتين في مواجهة القمع والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي البقاء صامتا أمام الظلم والوحشية في غزة"، وأن أنقرة تبذل جهودا مكثفة لضمان وقف كامل لإطلاق النار في أسرع وقت، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع".

وبخصوص أوكرانيا، أكد الوزير التركي ضرورة إنهاء الحرب فيها بناء على القانون الدولي، لافتا إلى أن إطالة أمد الحرب له آثار سلبية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهودها لإحلال السلام واستضافة المفاوضات إذا توفرت الإرادة بين الطرفين.