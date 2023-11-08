أنقرة تدحض ما نشر من ادعاءات حول اتفاق "لتوطين سكان غزة في تركيا"

دحض مركز مكافحة التضليل الإعلامي في الرئاسة التركية الادعاءات حول "توطين سكان قطاع غزة في تركيا" مؤكداً أنها عارية عن الصحة.

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أن "ما تناقلته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول إخلاء سكان غزة وتوطينهم في تركيا، غير صحيح".

وجاء في البيان: "في اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يتم طرح قضية إخراج المدنيين من غزة وتوطينهم في تركيا بأي شكل من الأشكال، ولم يتم أي اتفاق حول إخراج المدنيين".

وأضاف: "مصادر دبلوماسية تركية وأمريكية أكدت أن فيدان وبلينكن ناقشا حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة ومنع نزوح السكان الذين يعيشون في القطاع".

ولفت البيان إلى أن الوزير الأمريكي لم يدل بأي تصريح من هذا القبيل (الاتفاق على إخراج المدنيين وتوطينهم في تركيا).