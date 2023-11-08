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أنقرة: لا مباحثات مع إسرائيل حول الطاقة قبل وقف إطلاق النار في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.11.2023 10:27
وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار الأناضول وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار (الأناضول)

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، أنه لن يكون هناك مباحثات حول أي مشروع للطاقة مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار في غزة.

وتطرق بيرقدار في مقابلة على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، الثلاثاء، إلى وضع مشاريع الطاقة المحتملة بين أنقرة وتل أبيب بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف: "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فالحديث عن أي مشروع سيكون عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وأوضح أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء، هذا هو المشروع الوحيد".

وأشار أن تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة وهي تنتظر عند معبر رفح.

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