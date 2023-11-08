شيمشك: لا ينبغي لأحد أن ينام مرتاحاً إزاء أحداث فلسطين

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إنه لا ينبغي لأي شخص أن ينام مرتاحاً إزاء المعاناة التي تشهدها فلسطين.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة أقيمت ضمن إطار "المنتدى الاقتصادي التركي ـ العربي" في إسطنبول، الأربعاء.

وأضاف شيمشك: "المعاناة التي تشهدها فلسطين ليست أحداثا تقع بعيداً، وهناك فقدان عام لمصداقية الإنسانية، فإذا كان 70 ـ 80 بالمئة ممن فقدوا أرواحهم أطفالاً أو نساء أو مسنين، فلا ينبغي لأي شخص لديه أدنى ضمير أن يتمكن من النوم بشكل مريح في الليل، وأن يجلس مرتاحاً".

وأردف: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى العمل معا ليس فقط من حيث التكامل التجاري أو الاقتصادي، بل وأيضا في حل المشاكل السياسية والجيوسياسية".

ويشارك في الندوة أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، ووزير المالية المصري محمد معيط، ووزير الدولة القطري، رئيس إدارة المناطق الحرة أحمد السيد.