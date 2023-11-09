أنقرة: مستعدون لنقل مرضى السرطان في غزة للعلاج بأسرع وقت

أعرب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، عن استعداد أنقرة لنقل مرضى قطاع غزة إلى تركيا للعلاج وخاصة الأطفال ومرضى السرطان.

وأوضح قوجة، في كلمة له أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، أن وزارته تواصل التنسيق مع نظيرتها المصرية منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي على غزة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين، بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني.

وأضاف أن تلك المساعي لم تكن مثمرة، ما دفعه للتواصل مع وزير الصحة الإسرائيلي مساء الأربعاء، قائلا: "أبلغته بوضوح كوني طبيباً ووزيراً للصحة رفض كافة أشكال العنف، واتفقنا على أنه لا مبرر لعدم استمرار الرعاية الصحية للمرضى".

وأردف وزير الصحة التركية: "أبلغته أن مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية يعد الاختصاصي الوحيد في غزة لعلاج أمراض السرطان، وأنه بات خارج الخدمة الآن".

وقال قوجة: "كما ذكّرت الوزير الإسرائيلي بمسؤولياتنا في مواصلة معالجة الأطفال الأبرياء، والذي بدوره أفاد بأنني على حق".

وأضاف أنه أبلغ الوزير الإسرائيلي بأن بلاده على استعداد لنقل المرضى جواً إلى تركيا بعد نقلهم براً من غزة إلى مصر، وخاصة الأطفال، على أن يتم البدء أولاً بإسعاف الأطفال ومرضى السرطان.

ولفت إلى أن الوزير الإسرائيلي وافقه الرأي بهذا الشأن، مضيفا: "سنبدأ بنقل الأطفال مرضى السرطان إلى تركيا في أقرب وقت".

ومنذ 34 يوماً، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، بحسب مصادر رسمية.