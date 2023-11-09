جمهورية قبرص التركية تشكر أردوغان لنقل صوتها في المنصات الدولية

أعربت جمهورية شمال قبرص التركية، عن شكرها للرئيس رجب طيب أردوغان لتطرقه في قمة منظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، إلى العزلة غير العادلة المفروضة عليها.

وذكر وزير الخارجية تحسين أرطغرل أوغلو، في بيان الخميس، أن الرئيس أردوغان تطرق في كلمته خلال القمة إلى العزلة غير العادلة وغير الإنسانية المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن الرئيس التركي نقل صوت جمهورية شمال قبرص الشرعي مرة أخرى في المنصات الدولية.

وأشار إلى أن "نقل صوت القبارصة الأتراك الذين يتعرضون للقمع والعزلة من خلال الممارسات غير القانونية هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وشكر أرطغرل أوغلو الرئيس أردوغان لدعمه القوي للشعب القبرصي التركي.

يشار إلى أن قبرص التركية لا تحظى باعتراف دولي إلا من قبل تركيا؛ على خلاف جارتها الرومية في الشطر الجنوبي التي تتمتع باعتراف دولي وتحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.