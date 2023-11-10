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أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي لموقفه العدائي من تركيا

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 10.11.2023 12:08
آخر تحديث في 10.11.2023 13:51
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي لموقفه العدائي من تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا فشلت في تسريع عملية عضويتها في الاتحاد الأوروبي "بسبب الموقف العدائي العلني للاتحاد الأوروبي".

وفي كلمته في فعالية لإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي أصبح يائسا لكنه سيواصل "الطرق على باب تركيا".

وانتقدت أنقرة التقرير الأخير حول توسيع الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه "متحيز". وجاء التقرير، الذي يحتوي على لهجة اتهامية تجاه تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، في وقت تأمل فيه تركيا في إحياء العلاقات.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتحاد الأوروبي منخرط في مناقشة جديدة للتوسيع، "في ظل ظروف جيوسياسية جديدة".

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في ظل الصراع الأوكراني الروسي، ويسعى إلى المزيد من الحلفاء.

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