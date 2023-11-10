إحياء الذكرى 85 لوفاة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى 85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ترافقه مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك.

وانطلقت المراسم بسير موكب المشاركين برئاسة أردوغان من "طريق الأسد" في مجمع ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

وضم الموكب رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وأعضاء الحكومة الرئاسية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيسة حزب "جيد" ميرال أقشنر.

كما ضم رؤساء الأجهزة القضائية العليا وقادة القوات في الجيش التركي وغيرهم من المسؤولين في الدولة، وممثلي أحزاب سياسية.

ووضع الرئيس أردوغان على ضريح أتاتورك إكليلا من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العلم التركي.

ووقف المشاركون أمام ضريح أتاتورك دقيقة صمت في تمام الساعة 09:05، وهو التوقيت الذي توفي فيه مؤسس الجمهورية، قبل 85 عاما.

وكتب الرئيس التركي على الدفتر الخاص بالضريح عبارات ترحم فيها على قائد حرب الاستقلال ورفاقه في السلاح وكافة الشهداء والمحاربين الذين ناضلوا من أجل هذا الوطن.

وأكد الرئيس أردوغان على أنه لن تتكمن أي قوة من منع صعود البلاد وبناء "قرن تركيا" وتحقيق الأمة التركية لأهدافها.

وتحيي تركيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية أتاتورك (عام 1938) عبر مراسم تقام في كافة الولايات.