الرئيس التركي يصل السعودية للمشاركة بقمة استثنائية بشأن غزة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، السبت، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير تركيا لدى الرياض فاتح أولوصوي، ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته مدير دائرة الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغطاي قليج.

وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الاستثنائية لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة، والشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يتبادل ممثلو العالم الإسلامي في القمة الأفكار حول الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها حيال التطورات.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد الرئيس أردوغان، الذي سيلقي كلمة في جلسة القمة، اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين على هامش القمة، بحسب وكالة الأناضول.