أردوغان مخاطباً نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة".

وقال أردوغان في حفل افتتاح مشروع دار للعجزة، الأحد: هذه الأيام جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره".

وتابع: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك من أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون في الأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهن إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح".

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك".

وأشار أردوغان أن تركيا تتعامل مع ما يحدث في غزة "من زاوية إنسانية فحسب".

وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات "هادئة وحكيمة"، مؤكدا أنها "لم تخذل في تاريخها من علق آماله بشعبها".