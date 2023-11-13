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أردوغان مخاطباً نتنياهو: لعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 13.11.2023 12:43
آخر تحديث في 13.11.2023 13:02
أردوغان في افتتاح مشروع دار للعجزة، اسطنبول. 12/11/2023 الأناضول أردوغان في افتتاح مشروع دار للعجزة، اسطنبول. 12/11/2023 (الأناضول)

خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة".

وقال أردوغان في حفل افتتاح مشروع دار للعجزة، الأحد: هذه الأيام جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره".

وتابع: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك من أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون في الأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهن إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح".

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك".

وأشار أردوغان أن تركيا تتعامل مع ما يحدث في غزة "من زاوية إنسانية فحسب".

وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات "هادئة وحكيمة"، مؤكدا أنها "لم تخذل في تاريخها من علق آماله بشعبها".

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