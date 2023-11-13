وفدان من وزارتي الدفاع التركية واليونانية يجتمعان في أنقرة

استضافت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، وفدا من اليونان لحضور اجتماع "إجراءات بناء الثقة العسكرية" بين أنقرة وأثينا، وهو الرابع من نوعه منذ سنوات. وحضر الاجتماع ضباط ومسؤولون مدنيون.

مرت ثلاث سنوات منذ عقد اجتماع مماثل. إذ اجتمعت وفود الدفاع لأول مرة في عام 2010 في اليونان، ثم عُقد اجتماعان آخران في تركيا وأثينا في السنوات التالية. وفي الاجتماع الأخير عام 2020 في أثينا، اتفق الجانبان على خطة لإجراءات بناء الثقة. وعقدت مكالمة جماعية عبر الفيديو عام 2021 بين الجانبين، لكن التوترات في بحر إيجه أدت على ما يبدو إلى تأخير الاجتماع.

والتأخير هو في الواقع مساوٍ للمسار، حيث تحولت العلاقات من ودية إلى عدائية، ذهابًا وإيابًا، على مدار العقود. سارعت تركيا واليونان، اللتان واجهتا بعضهما البعض في حرب الاستقلال السابقة، إلى استعادة العلاقات بعد تأسيس الجمهورية التركية. لكن العداء التاريخي بين البلدين أطل برأسه القبيح مرة أخرى، حين فشل البلدان في الاتفاق على عدد من القضايا، أبرزها حدود مياههما الإقليمية.

ويبدو أن "دبلوماسية الكوارث" هي التي قلبت مجرى العلاقات، حيث قدم البلدان التعازي لبعضهما البعض بعد الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في السادس من فبراير/شباط، وحادث القطار المميت في اليونان. وساعد الاجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تعزيز العلاقات بين البلدين بعد فترة هدوء.

وذكرت وسائل إعلام أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على مناورات بحرية "محدودة". وتشكل التدريبات البحرية في بحر إيجه مصدرا للتوتر بين البلدين لفترة طويلة. وذكرت صحيفة "صباح" أن الجانبين لن يجريا مناورات في بحر إيجه خلال فصل الصيف وفي أعيادهما الوطنية. كما اتفق الوفدان الدفاعيان على تنظيم فعاليات رياضية بين الأكاديميات العسكرية في البلدين.

استقبل وزير الدفاع يشار غولر، هاريس لالاكوس، الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ومستشار وزير الدفاع، الذي ترأس وفد وزارة الدفاع اليونانية.

وفي الشهر الماضي، التقى نائبا وزيري خارجية البلدين في أثينا في خطوة أخرى نحو تحسين العلاقات.

غالبًا ما تندلع خلافات بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، بما في ذلك المطالبات المتنافسة بالولاية القضائية في شرق البحر المتوسط، والمطالبات المتداخلة على جرفهما القاري، والحدود البحرية، والمجال الجوي، والطاقة، وجزيرة قبرص المقسمة عرقيًا، ووضع الجزر في بحر إيجه والمهاجرين.

اندلعت التوترات في عام 2020 بشأن حقوق التنقيب الاستكشافي في مناطق البحر الأبيض المتوسط - حيث تطالب اليونان والإدارة القبرصية اليونانية بمناطق اقتصادية خالصة - مما أدى إلى مواجهة بحرية.

وعلى الرغم من قولها إنها لا تنوي الدخول في سباق تسلح مع أنقرة، إلا أن أثينا تنفذ أيضًا برنامجًا طموحًا لإعادة التسلح، حيث قامت ببناء وجود عسكري في جزر بحر إيجه المتنازع عليها منذ الستينيات في انتهاك لمعاهدات ما بعد الحرب، كما عززت تعاونها الدفاعي. مع الولايات المتحدة

ويهدف شراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة وزيادة ميزانيات الدفاع إلى مواجهة حماية المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتقول اليونان إنها بحاجة للدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من تركيا، لكن المسؤولين الأتراك قالوا إن استمرار عسكرة الجزر قد يؤدي إلى تشكيك أنقرة في ملكيتها.

وكثيراً ما حذرت تركيا من مثل هذه التحركات ودعت بدلاً من ذلك إلى الحوار لحل خلافاتها.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن انتهاكات المجال الجوي، لكن لم تكن هناك أي مناوشات في السنوات الثلاث الماضية.

ويزعم النقاد أنه على الرغم من شدة المشاكل التي يواجهونها وطول أمدها، فإن عدم وجود صراع ساخن في بحر إيجه يسلط الضوء على نجاح الجيران في رغبتهم المتبادلة في دفن الأحقاد.

أشاد وزير الخارجية هاكان فيدان بعصر جديد وإيجابي في العلاقات عندما استقبل نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس في أنقرة في سبتمبر: "لدى أنقرة وأثينا خلافات في الرأي في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط. وقال فيدان للصحفيين بعد محادثات مع جيرابيتريتيس تناولت سلسلة النزاعات المستمرة منذ عقود بين البلدين: "يجب على الجانبين الآن أن يتبنى نهجا جديدا لحل مشاكلهما".

وجاء الاجتماع في أعقاب اجتماع نادر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو، والذي أشاد به البلدان باعتباره معلمًا إيجابيًا.

التقى ميتسوتاكيس وأردوغان لاحقًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.