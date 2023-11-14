جهاز الاستخبارات التركية يعلن تحييد قيادي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد القيادي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، المدعو رمزي أوجي، في عملية خاصة في مدينة السليمانية شمال العراق.

وأكدت مصادر أمنية للأناضول الثلاثاء، أنّ الإرهابي المتخفي باسم "تشيا آميد" مدرج على "النشرة الحمراء" لقائمة المطلوبين في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي كان مسؤول التنظيم في مدينة كركوك العراقية.

والتحق الإرهابي بالتنظيم عام 1992، وشارك بالعديد من الأنشطة الإرهابية بولاية ديار بكر التركية ومدينة عفرين السورية ومنطقتي سنجار وغارة في العراق.

وتم تحييده بحسب المصادر الأمنية التركية، في عملية خاصة للاستخبارات التركية بمدينة السليمانية.