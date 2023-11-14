وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره المصري مسألة المساعدات إلى غزة

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري تناولا فيه المساعدات الإنسانية إلى غزة وسبل إيصالها، وفق مصادر دبلوماسية للأناضول.

كما تبادل الوزيران الآراء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الرياض العربية الإسلامية السبت.

وبحث فيدان وشكري موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

والسبت، استضافت العاصمة السعودية الرياض قمة إسلامية وعربية، دعا خلالها القادة المشاركون إلى وقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.