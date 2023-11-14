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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره المصري مسألة المساعدات إلى غزة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.11.2023 13:34
آخر تحديث في 14.11.2023 13:43
وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة. 14/10/2023 الأناضول وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة. 14/10/2023 (الأناضول)

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري تناولا فيه المساعدات الإنسانية إلى غزة وسبل إيصالها، وفق مصادر دبلوماسية للأناضول.

كما تبادل الوزيران الآراء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الرياض العربية الإسلامية السبت.

وبحث فيدان وشكري موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

والسبت، استضافت العاصمة السعودية الرياض قمة إسلامية وعربية، دعا خلالها القادة المشاركون إلى وقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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